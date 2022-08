Bundesregierung fürchtet Ausfall von Millionen Heizungen

Sollte im Winter das Gas knapp werden und der Druck dadurch in den Leitungen abfallen, könnten Millionen Heizungen in Deutschland ausfallen. Das befürchtet die Bundesregierung. Der Kanzleramtschef und Scholz-Vertraute Wolfgang Schmidt (SPD) hatte sich am Mittwoch mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder zusammengeschaltet.

Das berichtet die „ Bild “. Ebenfalls anwesend in der Videoschalte war Bundesnetzagenturchef Klaus Müller. Ein weiteres Problem: Fällt der Druck in den Leitungen ab und Heizungen fallen aus, bräuchte es fachmännische Expertise, um die Heizungen wieder anzuschließen. Solange das nicht passiert, bliebe es kalt.

Laut „Bild“ sollen daher im Fall der Fälle die Versorger 24 Stunden vorher Bescheid geben. Dann würde das Kabinett die Notfallstufe Gas ausrufen und es müssten „nicht marktbasierte Maßnahmen“ ergriffen werden. Heißt also: Der Staat greift ein, um die Gasversorgung sicherzustellen.

Quelle: Focus Online (Artikel im Archiv)

