Bundesregierung finanziert über Tarn-Organisation Wahlkampf gegen „rechte Parteien“

Am Sonntag sind Landtagswahlen in Brandenburg – Teil drei der sogenannten Ostwahlen. Während die AfD massive Gewinne in Sachsen und Thüringen erzielen konnte, prognostizieren Umfragen nun knappe 30 Prozent für die rechtskonservative Partei in Brandenburg. Nach der Universität Potsdam und dem rbb, agitiert jetzt auch die „Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e.V.“ (AKSB) gegen „rechte Parteien“ und wird dabei durch mehrere staatliche Institutionen mit Steuergeld gefördert. Weiterlesen auf Apollo News.net

