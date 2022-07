Bundespolizei: Mit Regenbogenflagge zum CSD in München

Die Bundespolizei hat angekündigt, am Christopher Street Day in München am kommenden Wochenende ein Zeichen für Vielfalt zu setzen. Dazu werde man unter anderem mit einem eigenen Stand am CSD Präsenz zeigen und die Regenbogenflagge an den Gebäuden der Bundespolizeidirektion München hissen. „Die Bundespolizei ist so vielfältig und bunt wie unsere Gesellschaft – und das zeigen wir. Es ist mir wichtig, daß wir einen Beitrag dazu leisten können, daß sich Menschen – gerade aus der LSBTI-Community – sicher fühlen können. Egal wo, egal wann“, betonte der Präsident der Bundespolizeidirektion München, Karl-Heinz Blümel am Dienstag.

Deshalb wolle man auch mit einem eigenen Stand zeigen, daß es auch bei der Bundespolizei Angehörige unterschiedlicher sexueller Orientierung gebe.

