Bundesministerin Schulze (SPD) will nigerianische „Fachkräfte“ nach Deutschland holen

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ist in Nigeria, um Fachkräfte aus dem westafrikanischen Staat anzuwerben. Bei ihrem Besuch eröffnete die SPD-Politikerin das vierte Zentrum der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), welches Menschen die Einreise und die Jobfindung in Deutschland erleichtern soll. „Wir wollen Migration zum Erfolg für alle Beteiligten machen“, sagte Schulze während der Eröffnung des Migrant Resource Centre in Nyanya, einem Vorort der Hauptstadt Abuja. Weiterlesen auf Apollo News.net

