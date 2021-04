Bundeslockdown – Wir kommen in die nächste Eskalationsstufe!

Liebe Zuschauer, wir kommen in die nächste Eskalationsstufe. Die Kanzlerrette will den #Bundeslockdown. Ausgangssperren auch tagsüber, Schulschließungen, verschärftes Home-Office (was immer das sein mag), wohlgemerkt zusätzlich zu den bereits bestehenden Vorschriften.

Euer Thomas

0 0 Bewertung Artikel Bewertung