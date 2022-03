Bundesländer gehen gegen russisches „Z“-Symbol vor

Immer mehr Bundesländer gehen gegen das „Z“-Symbol vor, das Zeichen der Unterstützung der russischen Armee im Ukraine-Krieg. Niedersachsen und Bayern ordneten an, dass die öffentliche Verwendung des Symbols in Deutschland etwa bei Demonstrationen strafbar sei. Möglich sind bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Nordrhein-Westfalen kündigte am Sonntag an, strafrechtliche Konsequenzen zu prüfen.

Auch Berlin geht gegen das „Z“-Symbol vor. „Wird der Kontext zum Krieg hergestellt mit der Verwendung des weißen Zs, wie es auf den russischen Militärfahrzeugen zu sehen ist, dann bedeutet das natürlich die Befürwortung des Angriffskriegs“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) dem „Tagesspiegel“ vom Montag. „Das wäre strafbar, da schreiten wir auch sofort ein.“

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärte, wer durch das „Z“-Symbol öffentlich Zustimmung zum Angriffskrieg von Russlands Staatschef Wladimir Putin gegen die Ukraine zum Ausdruck bringe, der müsse in Niedersachsen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. „Es ist mir absolut unverständlich, wie das stilisierte ‚Z‘ sogar bei uns dafür genutzt werden kann, um diese Verbrechen gutzuheißen.“

Politikstube: Dann dürften wohl auch bald das „O“ und „V“ verboten werden, auch diese zwei Buchstaben benutzt das russische Militär für ihre Fahrzeuge und Einheiten als Kennzeichen für die Gebiete des Einmarsches in die Ukraine, das „Z“ (Südosten/Donbass). Da kann man nur hoffen, dass der Krieg möglichst schnell ein Ende findet, nicht dass Putin die Buchstaben noch ändern lässt und in Deutschland das gesamte Alphabet auf dem Prüfstand steht.

