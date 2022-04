Bundesheer-Major: „Ein Blackout kommt demnächst ganz sicher“

In einem Gespräch mit dem österreichischen Medium „heute“ warnt Krisenvorsorge-Experte Herbert Saurugg, ein Blackout komme „demnächst ganz sicher“. Das Bundesheer werde in diesem Fall auch nur seine eigenen Systeme schützen – und habe zu wenig Experten.

Wachsender Strombedarf, Ausstiegspolitik, fehlende Speicherbarkeit erneuerbarer Energien, Unwetter und Cyberangriffe sind nur einige der Faktoren, die den österreichischen Bundesheer-Major Herbert Saurugg zu ernsten Warnungen veranlassen.

„Ein Blackout kommt demnächst ganz sicher, das kann heuer sein oder erst in fünf Jahren – aber er wird leider kommen“, äußerte der Krisenvorsorge-Experte gegenüber dem Medium „heute“. Und das „heißt dann zehn Tage kein Supermarkt“.

Am wichtigsten, so Saurugg, wäre „der Zusammenhalt innerhalb der Familie und vor allem in der Nachbarschaft“. Auf dem Land sei dies meist eher gewährleistet. In Städten seien hingegen „nach ein bis zwei Tagen erste Ausschreitungen und Plünderungen“ zu befürchten – und „nach vier Tagen könnte eine Großstadt dann im völligen Chaos versinken“.

