Bundesbank warnt vor dem Immobilien-Crash

Nicht nur die Aktien und Unternehmensanleihen von Evergrande haben ein Blutbad an der Börse angerichtet – es wächst die Furcht vor einer Kettenreaktion an den Finanzmärkten, es drohen nun gewaltige Kreditausfälle im Bankensystem. Denn Evergrande ist nicht alleine – die chinesische Immobilienblase droht nach Jahren des Megabooms zu platzen. Was uns nun droht und ob die Blase zu platzen droht, dass erfahren Sie im heutigen Video!

5 1 Bewertung Artikel Bewertung