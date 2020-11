Bums! Trump-Anwalt Sekulow kündigt an: „Was in Georgia kommt, wird schockierend sein!“

Gestern früh twitterte US-Präsident Donald Trump, dass Informationen über Wahlbetrug in großem Umfang in Georgia veröffentlich werden. Am Samstag sagte der Anwalt von Präsident Donald Trump, Jordan Sekulow, gegenüber Newsmax TV, dass die Kampagne nächste Woche in Georgia eine „schockierende“ Klage e

Gestern früh twitterte US-Präsident Donald Trump, dass Informationen über Wahlbetrug in großem Umfang in Georgia veröffentlich werden. Am Samstag sagte der Anwalt von Präsident Donald Trump, Jordan Sekulow, gegenüber Newsmax TV, dass die Kampagne nächste Woche in Georgia eine „schockierende“ Klage einreicht! Jordan fügte hinzu, dass die kommende Klage NEUE Vorwürfe enthält, die noch niemand gehört hat.

Sekulow sagte gegenüber Newsmax-Moderator Tom Basile:

„Wir haben Klagen, die voraussichtlich am Montag oder Dienstag in Georgia eingereicht werden. Ich kann nicht ins Detail gehen. Ich kann es Ihnen momentan nicht sagen, aber was in Georgia kommt, wird schockierend sein, wenn wir dies am Montag oder Dienstag beim Bundesgericht einreichen. Es ist nichts, worüber wir zuvor gesprochen haben. Es ist auch nicht das, was Sie in der Pressekonferenz [Donnerstag] gehört haben. Dies ist etwas völlig anderes.