Bürgermeister von New York: „Migrationswelle wird diese Stadt zerstören“

New York wird aktuell von einer regelrechten Migrationswelle überrollt. Überfüllte Obdachlosenheime, überfremdete Straßen und Milliarden an Steuergeldern sind nur ein Teil des Preises, den die Stadt für die verfehlte Einwanderungspolitik zahlen muss. Nun schlägt ausgerechnet der schwarze Bürgermeister Eric Adams Alarm.

Mehr als 100.000 Migranten sind alleine seit Frühling 2022 nach New York gekommen. Die Zuwanderer stammen vor allem aus Südamerika, doch auch der Anteil an Schwarzafrikanern ist in den letzten Monaten dramatisch gestiegen. Welche verheerenden Folgen dieser Migrationsdruck auf die Stadt hat, zeigen die Klagen des schwarzen Bürgermeister Eric Adams. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung