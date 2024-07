Brutaler Überfall in Freiburg: Algerier raubt Rentner aus und tötet ihn mit mehreren Stichen

Ein 77-jähriger Rentner wurde in Freiburg im Breisgau bei einem Raubüberfall in seinem eigenen Zuhause ermordet. Der mutmaßliche Täter: ein 21-jähriger Algerier, der nun, neun Tage nach der Tat, in der Schweiz festgenommen werden konnte. Über die Festnahme hatte Bild zuerst berichtet.

Der dringend Tatverdächtige ist 21 Jahre alt, algerischer Staatsbürger und wurde jetzt in Bern festgenommen, als er versuchte, in der Schweiz Asyl zu beantragen, bestätigt die Staatsanwaltschaft Freiburg auf SWR-Nachfrage. Weiterlesen auf nius.de

