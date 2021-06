Brutale Attacke auf Sky-Kameramann in Rom: „Dreckiger weißer Mann, ich steche dich ab“

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein 25-Jähriger Sky-Kameramann auf der Piazza Trilussa in Trastevere (Stadtviertel in Rom) brutal angegriffen: „Sie schrien mich an, ich solle den Mund halten, dreckiger weißer Mann, ich steche dich ab, ich erschieße dich…“.

„Ich dachte, ich würde dort auf dem Boden sterben“ – sagt der angegriffene Kameramann – um das gleiche Ende zu nehmen wie Willy Monteiro Duarte in Collefererro. Ich hatte vier Leute auf mir, die mich mit der Grausamkeit von Bestien traten und schlugen, und weitere sechs, die es an meinem besten Freund auf die gleiche Weise ausließen. Ohne Grund, nur um ihrer Wut und blinde Gewalt Luft zu machen.“ Eine Schlägerei, die sich ereignete, als der 25-Jährige gerade seinen Geburtstag mit seiner Freundin und einigen Freunden in einem lokalen Restaurant gefeiert hatte. Plötzlich, als er zu seinem Auto ging, um nach Hause zu fahren, wurde er angegriffen und zusammengeschlagen.

Plötzlich fanden wir uns umgeben von etwa zwanzig jungen Männern, alle zwischen 18 und 20 Jahren alt. Sie sahen wegen ihres dunklen Teints wie Ausländer aus, aber sie sprachen sehr gut Italienisch, mit einem römischen Tonfall, vielleicht waren sie die Söhne von Einwanderern – erklärt der Kameramann – nun, zuerst näherten sie sich den Mädchen in unserer Gruppe und machten einige heftige Bemerkungen, nichts als ein Vorwand, um eine Schlägerei anzuzetteln, denn als ich und ein anderer Freund ihnen sagten, sie sollen aufhören, fingen sie an, uns alle zu beleidigen, als wir antworteten, dass wir es sein lassen sollten, dass unser Abend vorbei sei, dass wir gehen würden, dass wir nicht daran interessiert seien, zu diskutieren…. schrien sie mich an, ich solle die Klappe halten, du dreckiger weißer Mann, ich werde dich durchbohren, ich werde dich erschießen…“.

Dann kamen die Polizei und der Krankenwagen an den Ort des Geschehens, um den drei verprügelten Jungen zu helfen: Prellungen, Blutergüsse an den Armen und Wunden am Kopf. Einem von ihnen war, als ob das nicht genug wäre, auch noch eine Goldkette gestohlen worden. „In einem Augenblick – sagt die Freundin des 25-Jährigen – lag mein Verlobter auf dem Boden, umringt von vier Leuten, die ihm ins Gesicht und in die Brust traten, er war zusammengekauert und wie eine Locke gerollt, während diese Leute ihn weiterhin erbarmungslos traten. Einer von ihnen drohte sogar, ihn zu erschießen. Ich hatte Angst, dass sie meinen Verlobten umbringen würden, so wie sie es mit dem armen Willy im letzten September gemacht haben.“ Quelle: ilprimatonazionale.it

