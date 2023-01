Brüssel: Messerattacke mit „Allahu Akbar“-Rufe gegen junge Frau

Der nächste grausame Angriff auf eine junge Frau: Ein mit einem Messer bewaffneter Mann griff am Bahnhof in Brüssel mitten am Tag eine Frau an. Während er mehrfach auf sein Opfer einstach, schrie er “Allahu Akbar“. Zahlreiche Menschen beobachteten den Vorfall, zur Hilfe eilte der jungen Frau zunächst jedoch niemand. Erst als sie mit letzter Kraft den Angreifer von sich stieß und ein Stück weglief, wurden einige Passanten aktiv.

Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen im Gesicht, am Hals und auf den Armen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Angreifer versuchte zu fliehen, konnte jedoch von der Polizei gefasst werden.

Quelle: Exxpress.at

Politikstube: Der französischsprachige Nachrichtensender RTL berichtete, der Angreifer habe am Dienstag gegen 09:30 Uhr am Gare du Midi in Brüssel zu schreien begonnen, bevor er auf das Opfer einstach, das Blut „im Gesicht und an den Händen“ hatte. Der Angreifer wurde von einem außerdienstlichen Mitglied der französischen Polizei überwältigt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand soll nicht kritisch sein.

Der französische Polizist, der anonym bleiben möchte, erklärte gegenüber RTL, dass er das Schlimmste befürchtete, nachdem das Opfer in den Hals gestochen worden war.

