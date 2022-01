Brüssel: Mann schubst Frau vor einfahrende U-Bahn

In der belgischen Hauptstadt Brüssel stieß am Freitagabend gegen 19:45 Uhr ein junger Mann eine am Bahnhof wartende Frau auf die Gleise. Der U-Bahnfahrer löste eine Notbremsung aus und erfasste die Frau nicht. Fahrer wie Opfer stünden unter Schock.

