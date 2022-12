Brüssel im Korruptions-Sumpf: Von der Leyen will jetzt Wertekurs für EU-Politiker

Ausgerechnet jene EU-Spitze, die ständig Ungarn wegen angeblicher Korruptionsprobleme rüffelt, hat nun selbst einen spektakulären Bestechungsfall im eigenen Haus, der das Image der Europäischen Union massiv beschädigt: Die aus Griechenland stammende sozialdemokratische EU-Vizepräsidentin Eva Kaili (40) ist nach der Sicherstellung von 600.000 Euro Bargeld in ihrer Wohnung in Haft, die belgischen Ermittler nahmen noch weitere Tatverdächtige fest.

In diesen dramatischen Stunden für die EU wollte nun die Kommissionspräsidentin in die Offensive gehen. So schlägt Ursula von der Leyen vor: “Meiner Meinung nach wäre es richtig, dass wir ein Ethikgremium einrichten – wir haben ein solches Ethik-Gremium bei der Europäischen Kommission, es muss nicht dasselbe sein – aber mir ist wichtig, dass wir mit allen anderen europäischen Institutionen klare Regeln, klare Standards haben, dass wir alle die gleichen Kontrollmechanismen haben und dass wir gemeinsam diese hohen Standards für Integrität und Unabhängigkeit setzen.“

Politikstube: Was den Wertekurs und Kontrollmechanismus betreffen: Die Berateraffäre und die gelöschten Handydaten – Die Akte Ursula von der Leyen – Der heimliche Coup mit der Pharma.

