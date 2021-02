Brüssel: Die 5 dämlichsten Ausgaben der EU!

Dass die EU viel Geld für Unsinn verpulvert, ist allgemein bekannt. Aber diese fünf EU-Ausgaben, die Nicolaus Fest in jüngster Zeit ausgegraben hat, haben es wirklich in sich – die Finanzierung von Kinderbüchern über schwule Kängurus ist nur eine davon. In der neuen Folge des Talkshowformats ,,Der Blick auf Brüssel“ stellen Nicolaus Fest und Tomasz Froelich die fünf dämlichsten EU-Ausgaben gemeinsam vor.

