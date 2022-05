Brot bald 10 Euro?

Jetzt warnen uns nicht die Zentralbanken, sondern Bäcker, Molkereibetreiber und Vorstände diverser Firmen, dass die Inflation schlimmer wird! Ob wir Zustände wie 1923 sehen werden, lässt sich noch nicht sagen, aber die Tendenz steigt weiter an, dass wir uns nicht einmal das Brot leisten werden, wenn der Wahnsinn sich in diesem Tempo ausbreitet. Anhand konkreter Rechnung hat Dominik Kettner in diesem Video eine Prognose aufgestellt, wie hart es uns alle wirklich treffen wird.

