Broders Spiegel: Der Islamismus gehört zu Deutschland

Nach dem letzten islamistischen Anschlag in Wien hörte man von der Bundeskanzlerin etwas, das man noch nach keiner derartigen Mordtat von ihr gehört hatte: Der islamistische Terror sei unser gemeinsamer Feind und müsse bekämpft werden. Feinsinnig wird natürlich immer noch zwischen Islam uns Islamismus unterschieden, als hätte der Islam mit dem Islamismus nichts zu tun. Langsam wächst die die Erkenntnis, dass das nicht so ist. Was folgt daraus? Muss es jetzt nicht nur „Der Islam gehört zu Deutschland“ heißen, sondern auch „Der Islamismus gehört zu Deutschland“?