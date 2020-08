Briten sind schon weiter als Söder und Merkel: Essens-Rationierung bei 2. Corona-Welle

Man könnte fast annehmen, in Europa herrscht ein Corona-Wettbewerb in Prophezeiung, welche Glaskugel bietet mehr Verbote, Einschränkungen und Verwirrungen. In der ersten Reihe mit dabei, der sich im Panikmodus befindliche König Markus Söder von Bayern, der Regent weiß schon seit Wochen, dass die zweite Welle kommen wird und warnt jetzt schon vor einem zweiten Lockdown, daher sollen die Zügel wieder angezogen und die Bußgelder für Maskenverweigerer verschärft werden. Die Briten sind schon einen Schritt weiter und überbieten glatt die bayerischen Verheißungen, eine katastrophale Voraussage kündigt Chaos, Unruhen und Essens-Rationierung an.

Da darf orakelt werden: Letztlich werden die Maßnahmen, die u.a. Arbeitsplätze und Teile der Wirtschaft vernichten, mehr Menschen dahinraffen, als das Corona-Virus selbst.

OE24.at berichtet:

Ein Geheimpapier enthüllt: Die Regierung in London rechnet im Winter mit einer dramatischen Krise. Wie die „Sun“ aus geleakten Dokumenten erfuhr, bereitetet sich die britische Regierung auf Stromausfälle, wirtschaftliches Chaos und öffentliche Unruhen vor. Rund um Weihnachten könnte es sogar zu einem Nahrungsmittel- und Kraftstoffmangel auf der britischen Insel kommen. Dann müsste sogar die Nahrungsmittel-Ausgabe rationiert werden. London prüft auch die Möglichkeit, Tausende Soldaten in den Städten einzusetzen, um der Polizei zu helfen.

Der „Worst Case“ wäre dabei, wenn eine zweite Corona-Welle mit einem ungeordneten Brexit zusammenfällt. Dann könnte das Land auch von einer Medikamentenknappheit betroffen sein.