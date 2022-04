Brigadegeneral a. D. Erich Vad bei Maybrit Illner: „Russland ist nicht Serbien, nicht der Irak, nicht Syrien, nicht Afghanistan…“

Der Brigadegeneral a. D. Erich Vad kritisiert bei „maybrit illner“ die aktuelle Kriegsrhetorik in der Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine. Priorität sollte sein, dass möglichst schnell ein Waffenstillstand eintrete, nicht welche Seite gewinne, so der ehemalige militärische Berater von Angela Merkel.

„Wir brauchen in Zentraleuropa keinen Stellvertreterkrieg, der das Potential hat, zu einem Nuklearkrieg zu eskalieren, weil Russland ist nicht Serbien, nicht der Irak, nicht Syrien, nicht Afghanistan …“

4.9 7 Bewertungen Artikel Bewertung