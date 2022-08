Brief an Scholz: Handwerker fordern Stopp der Russland-Sanktionen – „Wollen Sie wirklich Ihr Land opfern?“

Die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, alle Sanktionen gegen Russland zu stoppen. In einem Offenen Brief, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag) vorlag, fordern die Handwerker zudem Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine.

„Wir als Handwerker wissen aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden, dass die breite Mehrheit nicht gewillt ist, für die Ukraine ihren schwer erarbeiteten Lebensstandard zu opfern. Es ist auch nicht unser Krieg!“, heißt es, und: „Wollen Sie der Kanzler sein, der Deutschland in den Ruin getrieben hat. Wollen Sie wirklich Ihr Land opfern?“

Zudem könne bei der Ukraine nicht von einem lupenreinen demokratischen Staat gesprochen werden. „Und dafür wollen Sie Deutschland aufs Spiel setzen?“, kritisieren die 16 Unterzeichner aus allen Innungen.

Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Der Brief wird Scholz nicht interessieren und er wird auch nicht reagieren, aber gut zu wissen, dass es noch Menschen mit klarem Sachverstand gibt, die sich mutig zu Wort melden und die ungeheuerlichen Entscheidungen zu Ungunsten Deutschlands ansprechen, damit ein Sprachrohr für die schweigende Mehrheit sind.

