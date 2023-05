Bremen – Einstige Vorzeigestadt in ihrem Untergang | JF-TV Reportage

Nach über sieben Jahrzehnten SPD-geführter Regierung ist Bremen das stadtgewordene Schlußlicht im Land. Ob Bildung, Wirtschaft oder Innere Sicherheit – das kleinste deutsche Bundesland steht vor gewaltigen Problemen.

Doch der bisherigen rot-rot-grünen Landesregierung sind ihre ideologische Herzensangelegenheiten offenbar wichtiger: Während für Schulen kein Geld da ist und der Bremer Hauptbahnhof zur No-Go-Area verkommt, scheint es für den Kulturkampf gegen das Automobil an der Weser unerschöpfliche Mittel zu geben, werden Millionensummen für absurde Verkehrsexperimente verschwendet.

Am Muttertag wird nun in Bremen gewählt – und weil sich die AfD in der Hansestadt zerstritten hat, haben die Bremer nicht einmal eine Alternative. Oder etwa doch? Eine JF-TV Reportage über roten Filz, grünes Scheitern und eine Gruppe Bremer in berechtigter Wut.

