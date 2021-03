Bravo Schweiz: Nikab oder Burka im öffentlichen Raum verboten

Die Schweizer haben bei einer Volksabstimmung Hochrechnungen zufolge einem landesweiten Verhüllungsverbot zugestimmt. Das sogenannte „Burka-Verbot“ wurde mit etwa 52 % der Stimmen angenommen, obwohl sich die meisten Parteien – außer der SVP – dagegen ausgesprochen hatten.

Mit der Annahme käme diese Kleidervorschrift in die Verfassung und würde auf Straßen, in Restaurants und Geschäften gelten. Eine Ausnahme gäbe es für religiöse Versammlungsräume. Ein solches Verbot existierte bereits in den Kantonen St. Gallen und Tessin. Auch in Frankreich, Österreich, den Niederlanden und anderen Ländern gibt es Verhüllungsverbote.

