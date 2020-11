Bravo Leipzig: Endlich ist Widerstand wirklich zu erkennen

⁣Nachdem sich die Querdenken-Orga und auch die Polizei zurückgezogen haben, laufen aktuell tausende Demonstranten über den zentralen Stadtring (wurde verboten) – genau wie 1989. Was die Polizei will, juckt hier keinen Bürger.

Keiner will nach Hause gehen – obwohl die Polizei immer wieder Durchsagen macht. Das wird eine lange Nacht. Die Stimmung ist viel kämpferischer als am 29. August in Berlin – das ist der Geist von 1989. Und dabei ist es ja 15 Grad kälter als im August. Aber in den Herzen brennt ein Feuer, das wärmt. Diese Bilder werden eine ungeheure Wirkung haben, geben neuen Mut im ganzen Land. Tausende ohne Masken, ohne Abstand und keine Polizei die sich einzuschreiten traut.