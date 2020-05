Bravo – Dresden: Polizei schließt sich Spaziergang gegen Corona-Maßnahmen friedlich an

Am 18. Mai 2020 gab es auch in Dresden wieder einen Spaziergang.

Nachdem die sächsische Polizei bereits am Samstag bei Versammlungen der Kritiker der Corona-Maßnahmen deeskalierend nur anwesend war, schloss sie sich heute der – lt. Lautsprecherdurchsagen verbotenen – Versammlung an und lief in dieser friedlich die gesamte Zeit mit, ja führte sie sogar häufig an.

Die Teilnehmer begrüßten diese neue Strategie (im Vergleich zu – misslungenen – Einkesselungsversuchen letzte Woche: https://www.youtube.com/watch?v=ptaQv…) und bedankten sich am Ende für die harmonische Teilnahme mit Applaus. Der Spaziergang dauerte etwas mehr als eine Stunde, es waren über 250 Teilnehmer anwesend.