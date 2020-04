Brandstiftungen in Bremer Erstaufnahme – Sozialsenatorin Stahmann: Grenze des Protest überschritten!

Seit Wochen gibt es immer wieder Protest wegen der Zustände in der Erstaufnahmeeinrichtung des Bremer Stadtteils Vegesack. „Flüchtlinge“ – unterstützt von Aktivisten – fordern die Schließung der unter Quarantäne gestellten Unterkunft und die Unterbringung in andere Einrichtungen. Offenbar scheint es einigen Bewohnern mit einer neuen Bleibe zu langsam zugehen, sodass wohl Brandstiftungen in der Erstaufnahmeeinrichtung als zusätzliches Druckmittel eingesetzt werden, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

[…] Jetzt reicht es Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), die sich seit 2015 unermüdlich dafür engagiert, dass Asylbewerber in Bremen eine friedliche Bleibe finden. Wegen mehrfacher schwerer Brandstiftung in der Landeserstaufnahme in Vegesack hat ihr Ressort jetzt Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.