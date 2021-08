Brandstifter der Kathedrale von Nantes – Frankreich: „Flüchtling“ ermordet katholischen Priester (60)

Vor über einem Jahr brach ein Feuer in der historischen Kathedrale von Nantes aus, die Staatsanwaltschaft ging von Brandstiftung aus und ein 39-Jähriger Flüchtling aus Ruanda geriet ins Visier der Ermittlungen. Heute wurde in Saint-Laurent-sur-Sèvre in der Nähe der westfranzösischen Stadt Nantes der 60-Jährige Priester Olivier Maire ermordet, seine Barmherzigkeit, den inzwischen 40-Jährigen Afrikaner zu beherbergen, wurde für den Geistlichen zum Verhängnis.

In Saint-Laurent-sur-Sèvre (Departement Vendée) ist nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin ein katholischer Priester ermordet worden. Der Geistliche sei das Opfer eines „dramatischen Mordes“ geworden.

Bei dem Täter soll es sich um einen ruandischen Flüchtling handeln, der bereits seit 2012 in Frankreich ist. Aus Justizkreisen hieß es, er habe er sich am Montag der Polizei gestellt und erklärt, er habe den 60-Jährigen Priester „brutal ermordet“.

Der mutmaßliche Täter – von verschiedenen Medien als der 40-jährige freiwillige Gemeindediener Emmanuel Abayisenga identifiziert – hatte im vergangenen Jahr gestanden, für die Brandstiftung in der Kathedrale von Nantes (18. Juli 2020) verantwortlich gewesen zu sein. Er war im Zuge der Ermittlungen unter richterliche Aufsicht gestellt worden.

Bei dem Opfer soll es sich um Olivier Maire handeln, der den mutmaßlichen Täter erst im vergangenen Jahr in seiner Gemeinde aufgenommen habe. Wie Franceinfo berichtete, sei der tote Geistliche in der Ortschaft Saint-Laurent-sur-Sèvre in den Räumlichkeiten einer Missionsbruderschaft entdeckt worden.

