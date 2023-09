„Brandmauer“? – Thüringen: CDU-Antrag mit AfD-Stimmen durchgekommen

Jetzt ist es offiziell: Die CDU setzt in Thüringen Steuersenkungen durch – auch mit AfD-Stimmen. Die hilflose Nazi-Keule von Rot-Rot-Grün konnte daran nichts ändern – es zeigt nur, dass die „Brandmauer“ längst gescheitert ist.

Von einem „Pakt mit dem Teufel“ sprach Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. „Was zur Hölle! Die CDU in Thüringen will heute allen Ernstes gemeinsame Sache mit der rechtsextremen Höcke-AfD machen“, schrieb die SPD-Bundestagsfraktion. Teufel, Hölle – „Dämonisierung“ ist gar kein Ausdruck mehr für so manche Reaktion, die da aus der Politik kommt. Weiterlesen auf Apollo News.net

4.3 6 Bewertungen Artikel Bewertung