Boris Pistorius soll neuer Verteidigungsminister werden

Kanzler Olaf Scholz (64) hat einen neuen Bundeswehr-Chef gefunden! Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (62, SPD) wird nach BILD-Informationen aus Regierungskreisen neuer Verteidigungsminister. Nach BILD-Informationen hat Scholz seine Koalitionspartner FDP und Grüne bereits über die Personalie informiert.

Mit Pistorius kommt ein Politiker an die Spitze des Verteidigungsministeriums, der selbst gedient hat: Nach seiner Ausbildung leistete Pistorius 1980 bis 1981 seinen Wehrdienst in der Steubenkaserne in Achim ab.

Pistorius ist seit 2013 Minister für Inneres und Sport in Niedersachsen, davor war er Oberbürgermeister von Osnabrück. Immer wieder war der Landespolitiker für bundespolitische Ämter gehandelt worden. Pistorius gilt als profilierter Innenpolitiker und Fachmann für innere Sicherheit.

Quelle: Bild.de

