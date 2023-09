Böses Omen? Merkel-Reiterstatue zusammengebrochen

„Kharma is a bitch“, sagt man im Angelsächsischen Sprachraum: „Das Karma ist eine Schlampe“. Der englische Spruch war das erste, was mir in den Sinn kam, als ich folgende Schlagzeile in der „Welt“ las: „Merkels Beton-Skulptur nach nur zwei Jahren zusammengebrochen. Das Kunstwerk war lebensgroß und zeigte die ehemalige Bundeskanzlerin auf dem Rücken eines Pferdes. Nach nur zwei Jahren ist die Merkel-Skulptur in sich zusammengebrochen. Grund dafür waren wohl Wind und Wetter – nicht das politische Klima.“

Ist das ein böses Omen? Dass diese bigotte Idee, dieser Personenkult, ein Reiterstandbild zu Lebenszeiten, sozusagen von selbst in sich zusammenfällt? Weiterlesen auf Reitschuster.de

