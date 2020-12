Bochum: Facebook-Date eskaliert – Heftiger Übergriff auf 32-jährige Frau

Erst beschimpfte er sie, dann schlug er zu: Nach einem aus dem Ruder gelaufenen Date fahndet die Kripo mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Über Facebook hatte eine 32-Jährige aus Bochum den Gesuchten kennengelernt. Ein Treffen fand am Dienstagabend (09.06.) in der Wohnung der 32-Jährigen in Bochum statt.

Hierbei kontrollierte er das Handy der Geschädigten und beschimpfte sie anschließend als Hure, weil sie auch anderen Männern schreibe. Im Anschluss rastete der Tatverdächtige regelrecht aus und es kam zu erheblichen körperlichen Übergriffen durch Schläge und Tritte, wodurch die Geschädigte nicht unerheblich verletzt wurde. Danach entfernte sich der etwa 20-jährige Tatverdächtige, der mehrere Tätowierungen trägt, aus der Wohnung.

Die Veröffentlichung des Fotos, das den Mann auf einem erheblich beschädigten Smartphone zeigt, ist mit richterlichem Beschluss angeordnet worden. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise auf den Gesuchten.