Bochum: Erschreckendes Video zeigt Überfremdung in deutscher Innenstadt

Bochum. – Auf Instagram kursiert seit zwei Tagen ein Video mit Szenen aus Bochum, das zahlreiche Reaktionen hervorgerufen hat. Das Video, das am 12.02.2024 im Zentrum der nordrhein-westfälischen Stadt aufgenommen worden sein soll, zeigt eine Ansammlung von Migranten unterschiedlichen Alters vor einer Häuserzeile. Dazu heißt es: „Nein, das ist nicht Bagdad, sondern Bochum mitten in der Stadt“. Eine kurze Recherche ergibt, dass es sich tatsächlich um eine Straße in Bochum handelt, nämlich die Brückstraße mitten in der Innenstadt. Unklar ist, warum es dort zu dieser Ansammlung gekommen ist. Weiterlesen (Video im Artikel) auf freilich-magazin.com

