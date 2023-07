Blondine zieht Klima-Chaotin an den Haaren: In Europa kritisiert, in den USA gefeiert

“Hey, du F… Was ist mit dir, guck dir die Scheiße doch mal an”, schrie die Autofahrerin eine Klima-Chaotin an, die in Bottrop mit ihren Kollegen der Letzten Generation den Straßenverkehr blockieren wollte. Dann zeigt das Video, das von den Klima-Kommunisten ins Web gestellt worden ist, wie die Blondine eine Klimakleberin an den Haaren packt und von der Straße zieht.

Das Video verbreitete sich rasend schnell über die Social-media-Plattformen. Es kam sogar bis in die USA: Die bekannte Tageszeitung New York Post stellte die Szenen auf ihre Website. Und während in Europa viele User die angewandte Gewalt kritisierten, fanden sehr viele US-Bürger das Handeln der Autofahrerin richtig gut.

