Blieb der Teleprompter hängen? Biden vergisst Name des Pentagons und seines Verteidigungsministers

Am Montag gab Joe Biden bekannt, dass er zwei weibliche Generäle für die 4-Sterne-Kommandos nominiert hat. Und wieder kam es zu Aussetzern, er wusste nicht den Namen des Pentagons und den Namen seines Verteidigungsministers.

Whoops: Biden forgets the name of the Pentagon, as well as the name of his secretary of Defense, Lloyd Austin pic.twitter.com/ZtcgHLBIAO

— Tom Elliott (@tomselliott) March 8, 2021