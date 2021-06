Blick auf Brüssel: Wie der NEUE Migrationspakt Europa zerstört!

Bernhard Zimniok: Vor drei Jahren war der UN-Migrationspakt in aller Munde. Über den neuen EU-Migrationspakt wird indes kaum diskutiert. Dabei geht dieser viel weiter: Er setzt nämlich die Handlungsanleitungen des UN-Migrationspakts in knallhartes Gesetz um. Die Folge: Europa wird mit Millionen Migranten geflutet – mit irreversiblen Folgen für unsere Wirtschaft und Kultur. Was es mit diesem Pakt auf sich hat, diskutiere ich im Gespräch mit Tomasz M. Froelich.

