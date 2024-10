BlackRock-Merz will Kanzler werden – darum forciert er ‚Agenda 2030‘

Scheinopposition, um dann mit einer schwarz-grünen Regierung den globalistischen Total-Umbau zu vollziehen: Die Zeichen, wonach dies die Pläne des langjährigen „BlackRock“-Lobbyisten & CDU-Chefs Friedrich Merz sind, verdichten sich. Dabei bereitet er die Bürger schon einmal sprachlich darauf vor: Der Begriff der „Agenda 2030“, die eigentlich just die Umsetzung der Eliten-Pläne bezeichnet, soll als positives Reformwerk in den Köpfen verankert werden. Und dafür wirft er ihn schon einmal regelmäßig in den Raum.

Aktuell klingt das Wort-Ungetüm in den Ohren kritischer Bürger nicht sonderlich attraktiv: Erinnert es sie doch an die knallharte Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der UN-„Agenda 2030“. In Europa firmiert der globalistische Umbau der Eliten bislang mitunter als „Green Deal“. Weiterlesen auf Der Status.at

