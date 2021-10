Blackout nach dem Cyber Polygon – (Hackerangriff?)

Gestern Abend (04. Oktober 2021, ca. 18:00 Uhr) ging in der Cyberwelt gar nichts mehr. Facebook, Instagram und der beliebte Instant Messenger WhatsApp waren tot. Alles nur eine Störung, wie es offiziell bekundet wird? Wir gehen stark davon aus, dass der Cyber Polygon (WEF Klaus Schwab) dahinter steckt! Ein milliardenschwerer Konzern kann sich nicht einfach mit einer “Störung” zufriedengeben… Oder was glauben Sie, was dahinter steckt?

