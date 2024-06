Bizarr: Busfahrer aus Kenia für Deutschlands Straßen?

Schon vor gut einem Jahr war Bundeskanzler Olaf Scholz in Kenia auf der vergeblichen Suche nach dem nächsten Wirtschaftswunder. Das sollen nun Busfahrer nach Deutschland bringen, für die das Fahren im geregelten Straßenverkehr zwar Neuland ist, die sich dafür aber perfekt in afrikanische Parallelgesellschaften einfügen wollen.

In einem Video mit Meme-Potenzial werden zwei afrikanische Busfahrer über ihre Zukunft in Deutschland interviewt. (..) Der zweite afrikanische Busfahrer, der zu Wort kommt, sieht durchaus auch Herausforderungen. Ganz oben auf seiner Liste steht natürlich der Rassismus der bösen Deutschen gegenüber „Fachkräften“ wie ihm. Aber dem sieht er optimistisch entgegen. Weil es in Deutschland so viele Schwarze gebe, habe er kein Problem sich einzufügen. Ein Glück! Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

