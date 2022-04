Bis zu 10.000 Ukrainer: Dresden will Hotels anmieten

Seit Kriegsbeginn vor sechs Wochen sind Tausende Geflüchtete aus der Ukraine nach Dresden gekommen. Hier geblieben sind bislang 6000. Das Rathaus rechnet jedoch damit, dass die Zahl bis Ende des Monats auf 8000, bis Ende Juni sogar auf 10.000 steigen wird.

Die Verwaltung will nun vier komplette Hotels anmieten. Dabei handelt es sich um das Dormero in Klotzsche, das Aparthotel Münzgasse in der Altstadt, das Landhotel in Nickern und das NH Hotel in der Leipziger Vorstadt. Hinzu kommt das bereits bis September als Asylunterkunft genutzte ehemalige Hotel Prinz Eugen in Laubegast. Alle zusammen bieten Wohnraum für gut 1100 Personen.

Die Kosten für die Unterbringung sind von Hotel zu Hotel unterschiedlich, summieren sich aber insgesamt bis zum Jahresende auf fast 7,9 Millionen Euro.

Weiterlesen auf Tag24.de (Artikel im Archiv)

