Binnen 24 Stunden erreichen mehr als 2.000 Migranten Lampedusa

In nur 24 Stunden kamen allein auf der Insel Lampedusa mehr als 2000 Migranten an, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Dem Hilfsprojekt Alarm Phone zufolge starteten in vergangenen Tagen rund 20 Boote allein aus Tunesien.

In den wenigen Stunden von Mitternacht bis Samstagmorgen seien 267 Menschen in sieben Booten angekommen, berichtete ANSA. Das Seenotretterschiff „Louise Michel“ sowie Patrouillenboote der italienischen Behörden spürten sechs der sieben Boote auf und kamen ihnen zu Hilfe, um die Menschen an Bord zu holen und auf Lampedusa in Sicherheit zu bringen. Allein am Freitag sind auf der Insel außerdem insgesamt 1778 Menschen angekommen, wie ANSA weiter berichtet. Es seien 43 Landungen registriert worden. Mehr auf n-tv.de

Ilprimatonazionale.it berichtet: Gestern Morgen hat sich die Zahl ständig erhöht: 1.600 bei Tagesanbruch, 2.000 wenig später. Die Gesamtzahl, 24 Stunden später, ist ein absoluter Rekord: 3.000 Landungen – mehr als 3.000 illegale Einwanderer. Von Tunesien aus geht es natürlich nach Italien, erneut das Hauptziel, diesmal noch schlimmer als in der Vergangenheit, angesichts der geografischen Nähe noch durchschlagender als auf der „traditionellen“ libyschen Route. – Auch RAI News.it berichtet über die 3.000 Landungen.

4.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung