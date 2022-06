Bill Gates: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

Bill Gates schlägt der WHO weitere Wege vor, um für künftige Pandemien gewappnet zu sein. Momentan wisse man nicht, ob es nicht noch andere Corona-Varianten irgendwo gebe, so der Microsoft-Gründer: „Die Wahrscheinlichkeit einer neuen, sehr gefährlichen Variante ist meiner Ansicht nach nur gering, aber es gibt dafür keine Garantie.“

Doch nicht nur Corona, auch eine andere Pandemie könnte kommen. Gates sieht dieses Szenario schon in den nächsten 20 Jahren kommen. Dann müsse man bereit sein, erklärte der Milliardär in einem Interview mit der „Welt“ über seine Ansichten zum Stand der Dinge. „Wie schnell sind wir in der Lage, Diagnosen zu stellen? Wenn Menschen in Quarantäne müssen, wo bringen wir sie dann unter?“

Gates schlägt zudem praktische Übungen vor, zusammen mit der WHO organisiert. „Eine ganze Brigade von Vollzeit-Pandemie-Experten müssten den Staaten dabei helfen, sich darauf vorzubereiten, vor allem in Ländern mit geringerem Einkommen.“

