Bill Gates macht sich Sorgen um die niedrigen Covid-19 Zahlen in Afrika!

Billy Boy ist richtig enttäuscht, dass Corona in Afrika nicht grassiert, wie gewünscht. Nun, die Afrikaner waren eben schlau und haben zum Beispiel in Tansania mal eine Papaya auf Corona getestet. Als das Ergebnis positiv ausfiel, haben sie das entsprechende Labor dicht gemacht. Seitdem haben sie dort null Corona Fälle. So bekämpft man diese „Krankheit“.

Bill Gates, Co-Vorsitzender der „Bill and Melinda Gates Foundation“, sagt, dass die Welt immer noch nicht genug Daten hat, um zu verstehen, warum die COVID-19 Zahlen in Afrika nicht so hoch waren wie vorhergesagt.

Der amerikanische Philanthrop, der stark in die Gesundheitsversorgung in Afrika investiert, sagte, er sei jedoch froh, dass er sich bei den COVID-19-Raten in Afrika geirrt habe.

Wer es ihm glaubt? Wir nicht!

➡️ Quelle