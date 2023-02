Bill Gates: KI könne helfen, „Fehlinformation“ und „politische Polarisierung“ zu bekämpfen

In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Handelsblatt sagte der Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates, dass künstliche Intelligenz (KI) dabei helfen könne, die Probleme der „digitalen Fehlinformation“ und der „politischen Polarisierung“ zu lösen, berichtet Breitbart.

Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes diskutierte mit Bill Gates über das disruptive Potenzial von KI sowie über die Zukunft der Energieversorgung und das Thema, wie neue Technologien die Arbeitswelt verändern.

„Ich mache mir durchaus Sorgen über die politische Polarisierung, und ich kenne die Situation in den USA am besten von allen. Ich hätte nicht erwartet, dass die Leute das Kapitol [am 6. Januar 2021] angreifen oder die Gültigkeit von Wahlergebnissen bestreiten würden. Ich bin schockiert darüber“, sagte Gates auf die Frage nach der Verbreitung von „Fehlinformationen“ durch KI.

