Bildungslücke: Bevölkerung in Ostdeutschland wesentlich qualifizierter

Westdeutschland hinkt in Sachen Bildung und Qualifikation dem Osten hinterher. In vielen westdeutschen Regionen haben oftmals mehr als 25 Prozent der 25- bis 64-jährigen keinerlei Ausbildung, die als Grundlage für die Arbeit als Fachkraft dienen kann. Im Osten liegt dieser Wert stetig unter 10 Prozent. Ein Grund dafür sind, laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), die Unterschiede in der Zuwanderung, dies berichtete die FAZ. Weiterlesen auf Apollo News.net

