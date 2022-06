Bildungsbilanz: Ausländische Schüler bleiben hinter Deutschen zurück

An deutschen Schulen werden zunehmend ausländische Schüler unterrichtet, die in ihren Leistungen hinter denen der einheimischen Kinder zurückbleiben. Die meisten Lehrer dürften das aus eigener Erfahrung bestätigen. Dieses Bauchgefühl wird allerdings nur selten statistisch untermauert. Anders als beispielsweise in den USA, gibt es in Deutschland vergleichsweise wenig Datenmaterial, um derartige Thesen zu überprüfen. Auch dann, wenn eine Studie die Annahme bestätigt, bleiben oft Lücken und Unschärfen.

Eine Erhebung des Statistikamts der Großstadt Essen bringt nun etwas Licht ins Dunkel. Sie ist vor allem wertvoll, weil sie sich nicht einzig auf das Kriterium der Staatsbürgerschaft stützt, sondern darüber hinaus auch auf die „Zuwanderungsgeschichte“, oder deutlicher: einen Migrationshintergrund verweist. Die Daten bestätigen für die Stadt Essen überdies, was immer wieder für die gesamte Bundesrepublik prognostiziert wird: Die Deutschen werden zur Minderheit im eigenen Land.

