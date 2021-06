BILD: Masken-Irrsinn um unsere Kinder

Der Kommentar in Bild:

Kaum ein Tag, an dem nicht neue irrsinnige Coronaregeln bekannt werden. Das Beispiel einer Münchner Schule, in der Kinder morgens ohne Maske auf den Sportplatz dürfen, dort aber nachmittags Maske tragen müssen, ist dafür ein weiterer Beleg. Schluss damit! Seit Langem ist bekannt, dass Kinder sich nur selten mit dem Virus infizieren. Deshalb ist Maskenpflicht – zu welcher Tageszeit auch immer – im Freien absurd. Auch andere Vorschriften!en und Verbote müssen angesichts der rasant fallenden Infektionszahlen und der steigenden Impfquote weg. Ende Mai hatte Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt: Wenn die Inzidenz unter 20 fällt, kann es weitreichende Lockerungen geben. Gestern lag die bundesweite Inzidenz bei 18,6.Höchste Zeit, diesen Worten endlich Taten folgen zu lassen.

