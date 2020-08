Unser Bild des Tages für den 02.08.2020 – Laut Veranstalter waren 1,3 Millionen zur Corona-Demo in Berlin gekommen. Die Polizei sprach bereits am Mittag von 800.000 Teilnehmern. Und nun schaut euch die Zahlen in den Mainstream Medien an. Sie können einfach nicht aufhören zu lügen.

