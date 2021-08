Bild des Tages: Alles Ortskräfte und Botschaftsmitarbeiter?

Diese Gruppe Menschen stand am 24. August auf dem Hamid Karzai International Airport Schlange, um an Bord einer C-17 Globemaster III der US-Luftwaffe zu gehen. In welches Land diese Gruppe ausgeflogen wurde, ist nicht bekannt, da die USA die Ausgeflogenen zur „Weiterreise“ zwecks Umsiedlung in einigen Ländern „zwischenparken“, könnte sie auch inzwischen in Deutschland angekommen sein.

Ebenfalls nicht bekannt, ob das alles Ortskräfte, Botschaftsmitarbeiter oder z.B. irgendwelche NGO-Mitarbeiter sind, was man aber erkennt: Fünf Burkaträgerinen, wobei sich am Anfang der Reihe noch zwei oder drei weitere befinden könnten.

Sie fliehen vor den Taliban, treten aber aktiv für die Scharia ein.

Wie sagte Alice Schwarzer im Interview mit Neue Zürcher Zeitung vom 5.2.2021: Ganz egal, ob es drei oder dreitausend Burkaträgerinnen sind – schon eine ist zu viel. Die Vollverhüllung eines Menschen gehört nicht in eine Demokratie.

5 16 Bewertungen Artikel Bewertung