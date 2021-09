Big Brain Baerbock: Lindners Gesichtsausdruck sagt mehr als 1000 Worte

Eigentlich entgleiten stets die Gesichtzüge, wenn Baerbock Sätze oder Wörter absondert. Fehlende Rhetorik, fehlendes Fachwissen, man hat das Gefühl, eine unterdurchschnittliche intelligente Person peilt das Bundeskanzleramt an. Daher erstaunlich, dass die Grünen mit so einer Kanzlerkandidatin immer noch über 15 Prozent in Umfragen liegen.

Baerbocks Aussage: „Die Klimakrise regelt kein Markt, weil dem Markt sind Menschen herzlich egal“. Was murmelt Linder darauf? Ach du Scheiße?

lindners gesichtsausdruck sagt mehr als 1000 worte. 😄 pic.twitter.com/uI73Bpmbyl — Philippe (@gephiltert) September 7, 2021

4.3 6 Bewertungen Artikel Bewertung