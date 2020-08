Bielefeld: SPD demütigt Bundeswehr – Keine Ehrung für gefallenen Soldaten in Afghanistan

Im Jahr 2010 starb ein deutscher Soldat mit zwei Kameraden beim Karfreitagsgefecht bei Kunduz in Afghanistan. Zehn Jahre nach dem Tod des Hauptgefreiten sollte in seiner Heimatstadt der Platz, auf dem das Ehrenmal errichtet wurde, zukünftig den Namen „Martin Augustyniak Platz“ tragen. Offenbar aus kommunalpolitischen Motiven stellt sich der SPD Stadtverband Brackwede nun quer und stoppt die Ehrung für den gefallenen Soldaten. Es ist Wahlkampf, da passt die Ehrung den Sozen nicht ins Konzept, wenn man sich gemeinsam mit den Linken ins politische Bett begeben will.

Ein unglaubliches Gebaren der Sozen, insbesondere in Erinnerung an die Aussage des Ex-Verteidigungsminister Peter Struck (SPD): “Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.“ Und die Partei „Die Linke“ steht eh auf Kriegsfuß mit der Bundeswehr und beklagt rechte Umtriebe, fordert den Verteidigungsetat zu verkleinern und die Wehrpflicht abzuschaffen.

Bild.de berichtet:

ZEHN JAHRE nach dem Tod des Bielefelders Martin Augustyniak sollte in seiner Heimatstadt nun ein kleiner Platz nach ihm benannt werden. Dafür hatten Martins Mutter Ursula und seine Freunde jahrelang gekämpft.

Doch jetzt stoppte die SPD-Bezirksfraktion diese Ehrung! Die krude Begründung der Genossen: Sie wollen keinen Heldengedenkplatz!

In der Bezirksvertretung vermuten sie andere Motive: Die SPD bereitet ein Bündnis mit der Linken vor, sie wolle die SED-Erben kurz vor der Kommunalwahl in NRW (13. September) nicht verärgern. Ein Fall von Kuschen für den Koalitionsfrieden?